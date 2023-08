グリッターで色づいた花柄が可愛い長財布に、内外に豊富なポケットが備わり、収納力も抜群です♪

大人可愛い柄にベーシックなデザインなので長くご愛用いただけます。

写真にあるシルバーの化粧箱付き♪

【サイズ】

高さ 10cm

幅 19.5cm

マチ 2.5cm

【仕様】

開閉 ファスナー

内部 札入れ×3 ファスナー小銭入れ×1 カードポケット×12 オープンポケット×2

外部 オープンポケット×1

【素材】

サフィアーノPVC

【購入店舗】

アメリカ ケイトスペード直営アウトレット店

+200円でケイトスペードの紙袋をお付けします。

こちらの商品はアメリカで購入した正規品ですので、発送ミス以外の返品は一切お受けできません

あらかじめご了承ください

#ケイトスペード

#katespade

#長財布

#ウォレット

#花柄

#日本未発売

1036

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

