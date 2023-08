ビームス(BEAMS)"、"バンズ(VANS)"、"ピルグリム サーフ+サプライ"のトリプルネームで製作した"スリップオン(SLIP-ON)"が登場。バンズの創設者である"バン・ドーレン(VAN DOREN)"の名前が入った復刻モデルをベースに採用。白黒を基本色に置き、バンズを象徴するチェッカーフラッグを、ピルグリム サーフ+サプライのペナントロゴに置き換えて装飾。ベーシックな配色ながらも洗練された美しさを放つスニーカーとなっている。

VANS ピルグリムサーフサプライ 別注 VANS ピルグリムサーフ US9 27cm

【美品】激レアモデル!

2016年モデルは全て生地のパターンが統一されていますが、2015年モデルは生地のパターンが全てバラバラ!すなわち、全てが一点物です!

サイズはUS9の27cmカラー はブラック×ホワイトです。(個人的な意見ですがハーフサイズ小さめだと思います。)

数回着用しましたがサイズが合わず、履かないでしまっていたので写真の通り、若干の黄ばみ生地の汚れ、ソールの若干の汚れ、ヒールパッチの擦れはありますが、全体的に状態は良い方だと思います。

ソールの減りは少なめです。箱はありません。

少しでも気になることは質問をお願いします。

すり替え防止の為、NC.NRとなります。

発送は基本的に日曜日のみとなりますので1週間程度かかる場合があります。

ハイトップ sk-8 スリッポン ERA

オーセンティック チェッカー USA OLD

70s 80s 90s ガンジャ マリファナ RAD

スカル パイレーツ アロハ マドリッド

フラワー 希少 フォクシーテープ DX

アナハイム ファクトリー カリフォルニア

ピルグリム スタンダードカリフォルニア

wind&sea supreme stussy Powell ジミーズ

ロンハーマン ラルフローレン チャンピオン

パタゴニア ノースフェイス パタロハ

サーフタグ ナイキ コンバース アディダス

ニューバランス プーマ アトモス mita

sacai soph ビームス シップス アローズ

グレゴリー ビルケン keen chaco

boon free&easy Safari 2nd

porter POPEYE tmt g1950 501 xx 66

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バンズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

