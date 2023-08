ご覧頂きまして、ありがとうございます。

◯商品名

◯サイズ

W:23cm

H:27cm

D:18cm

ショルダーベルト長さ:62cm~78cm

◯素材

レザー

◯仕様

ショルダーベルト調整可能

◯カラー

ブラウン

◯コンディション

こちらのお品物のコンディションはB~Aです。

S 新品に近いもの

A 比較的状態のいいもの

B 一般的な使用感があるもの

C 使用感がやや目立つもの

D 使用感が多いものおよびジャンク品

*ただし当店の基準による

◯付属品

なし

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

AACD加盟店で購入しました。正規品で間違いありません。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

