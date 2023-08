2022年春の ミモザのリースブーケz /mimosa wedding 2023 ウェディング

ミモザのリースブーケz /mimosa wedding 2023

弾けるようなイエローが華やかな

咲きたてのミモザだけをふんだんにもちいた

ボリューム感たっぷりの

ナチュラルリースブーケができました。

奔放な花穂が伸びやかで

可憐な雰囲気に溢れています。

結婚式や二次会などのブライダルイベントや

ウェルカムスペースのディスプレイとしてはもちろん、

前撮り、後撮りなど

記念日を本物のミモザで彩りたい

ミモザ好きの花嫁さんのためのリースブーケです。

シーズンを満喫できる

ミモザイエローをお愉しみください。

ミモザのブートニア(2200円)、

ヘッドドレス(5990円)のご注文も承ります。

◎サイズ/リースブーケ長さ縦約32㎝×横約45㎝

◎写真の現品をお送りします。

◎写真のミモザはハーフドライです。

ミモザのリースブーケz /mimosa wedding 2023

配送中にもドライは進みます。

Creams lazy garden

#ミモザ2023

#ミモザ

#ミモザリースブーケ

#リースブーケ

#ドライフラワー

#ブーケ

#ミモザブーケ

#イエローブーケ

#ウェディングブーケ

#ドライフラワー

#お色直し

#ラスティックウェディング

#ナチュラルウェディング

#カジュアルウェディング

#ファームウェディング

#ガーデンウェディング

#フォトウェディング

#結婚式

#プレ花嫁

#前撮り

#ウェルカムスペース

#ブライダルブーケ

#ドライブーケ

#ナチュラルブーケ

#ミモザブートニア

#ミモザヘッドドレス

◎下記の点、ご理解・ご了承のうえご購入ください。

ドライフラワーはとてもデリケートで、郵送中に花や葉が落ちることもあります。

時間が経つにつれてくるて色が変わってくることもあります。

直射日光は避けることをおすすめします。

配送希望日のご指定はご購入手続き前にご相談ください。ご購入手続き後の配送希望日のご指定はご希望に添えないこともありますのでご注意ください。

発送までの目安は土日祝日を除いた日数となります。

カラー···イエロー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

