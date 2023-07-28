人気の新作 Distagon 【良品・光学クリアー】CONTAX 18mm AEG / F4 レンズ(単焦点)

※マウントは適当に選択しています。

KOWAレンズ Prominar プロミナー50mm f1.4（Leica-M）



美品♪☆超人気レンズ‼☆ Canon EF 50mm F2.5 MACRO

【外観】

SIGMA 70mm f2.8 DG MACRO art canon ef 美品



FUJIFILM XF56mmF1.2 R + 保護フィルタ

外観は概ね綺麗です。

Nikon ニコン Nikkor P.C 8.5cm 85mm f2



ZEISS Batis 1.8/85 E-mount SONY Eマウント

経年利用による細かなスレキズや汚れ、塗料の剥げが見られますが、目立つアタリや凹み、割れといったダメージはありません。

Canon パンケーキレンズ 24mm EFマウント

全体的には経年相応の良い外観を維持しています。

Carl Zeiss Jena MC FLEKTOGON35mmF2.4／M42

マウントも損傷なく綺麗な状態を保っています。

Pentax FA 31mm Limited (ブラック)



美品！Viso神マクロ！Leica Elmar 65mm F3.5 viso用



OLYMPUS エクステンションチューブ EX-25

【動作】

ニコン NIKON AF NIKKOR 50mm F1.4D S.I.C



❤️不動の人気単焦点レンズ✨★キャノン EF 50mm F1.8 STM❤️

絞り羽根には油にじみ無く、適度なクリック感です。

TAMRON 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD

ヘリコイドも適度なトクル感が残った良い状態で、全領域スムーズに回転します。

【美品】SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG キヤノン用



【良品】ペンタックス SMC PENTAX-M 50mm f1.4 MF レンズ



03_KERN MACRO SWITAR 50mm1.8 アルパ用マクロスイター

【光学】

FUJIFILM XF16-55mm F2.8 R LM WR 標準ズームレンズ



VOIGTLAENDER Nokton 23mmf1.2 (fujiX用)

レンズ内はクリアーです。

もと様専用 人気レンズ フジノンレンズ XF35mmF1.4



Canon macro lens EF100mm 1:2.8 キャノン レンズ

レンズ内に微細なチリの混入が見られますが、いずれも撮影に影響はありません。

【ジャンク】Canon キヤノン FD 85 mm f/ 1.2 L

目視で気になるカビやクモリ、キズは見られませんので、描写力を生かした撮影が期待できます。

【極上品】Canon 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM #471



★美品★薄型単焦点広角レンズ 1 NIKKOR 10mm f/2.8



中望遠スナップに！Heliar classic 75mm F1.8

【付属品】

FUJIFILM 富士フイルム MCEX-18G WR GFX用



「美品」ニコン NIKKOR 50mm F2(非AI)

・本体

029_マクロスイターH8RXレンズ2本+Qマウントアダプターセット

・リアキャップ

LEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 ASPH. H-X09



SLR Magic Cine 10mm T2.1 レンズ|マイクロフォーサーズ



Ernst Leitz Wetzlar L Summaron f=3.5mm

#2867

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド コンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

※マウントは適当に選択しています。【外観】外観は概ね綺麗です。経年利用による細かなスレキズや汚れ、塗料の剥げが見られますが、目立つアタリや凹み、割れといったダメージはありません。全体的には経年相応の良い外観を維持しています。マウントも損傷なく綺麗な状態を保っています。【動作】絞り羽根には油にじみ無く、適度なクリック感です。ヘリコイドも適度なトクル感が残った良い状態で、全領域スムーズに回転します。【光学】レンズ内はクリアーです。レンズ内に微細なチリの混入が見られますが、いずれも撮影に影響はありません。目視で気になるカビやクモリ、キズは見られませんので、描写力を生かした撮影が期待できます。【付属品】・本体・リアキャップ#2867

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド コンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

Canon EF24mm F2.8♥️超広角レンズ 単焦点レンズ♥️インスタ映えTAMRON SP AF Di 90mm 2.8 MACRO 272E ニコン用ライカ SUMMICRON 2nd 50mm LEITZ WETZLAR 超美品ライカ Leica M Tele- Elmarit-M 90mm f/2.8