人気の新作 Distagon 【良品・光学クリアー】CONTAX 18mm AEG / F4 レンズ(単焦点)

※マウントは適当に選択しています。
KOWAレンズ Prominar プロミナー50mm f1.4（Leica-M）
美品♪☆超人気レンズ‼☆ Canon EF 50mm F2.5 MACRO
【外観】
SIGMA 70mm f2.8 DG MACRO art canon ef 美品
FUJIFILM XF56mmF1.2 R + 保護フィルタ
外観は概ね綺麗です。
Nikon ニコン Nikkor P.C 8.5cm 85mm f2
ZEISS Batis 1.8/85 E-mount SONY Eマウント
経年利用による細かなスレキズや汚れ、塗料の剥げが見られますが、目立つアタリや凹み、割れといったダメージはありません。
Canon パンケーキレンズ 24mm EFマウント
全体的には経年相応の良い外観を維持しています。
Carl Zeiss Jena MC FLEKTOGON35mmF2.4／M42
マウントも損傷なく綺麗な状態を保っています。
Pentax FA 31mm Limited (ブラック)
美品！Viso神マクロ！Leica Elmar 65mm F3.5 viso用
OLYMPUS エクステンションチューブ EX-25
【動作】
ニコン NIKON AF NIKKOR 50mm F1.4D S.I.C
❤️不動の人気単焦点レンズ✨★キャノン EF 50mm F1.8 STM❤️
絞り羽根には油にじみ無く、適度なクリック感です。
TAMRON 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
ヘリコイドも適度なトクル感が残った良い状態で、全領域スムーズに回転します。
【美品】SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG キヤノン用
【良品】ペンタックス SMC PENTAX-M 50mm f1.4 MF レンズ
03_KERN MACRO SWITAR 50mm1.8 アルパ用マクロスイター
【光学】
FUJIFILM XF16-55mm F2.8 R LM WR 標準ズームレンズ
VOIGTLAENDER Nokton 23mmf1.2 (fujiX用)
レンズ内はクリアーです。
もと様専用 人気レンズ フジノンレンズ XF35mmF1.4
Canon macro lens EF100mm 1:2.8 キャノン レンズ
レンズ内に微細なチリの混入が見られますが、いずれも撮影に影響はありません。
【ジャンク】Canon キヤノン FD 85 mm f/ 1.2 L
目視で気になるカビやクモリ、キズは見られませんので、描写力を生かした撮影が期待できます。
【極上品】Canon 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM #471
★美品★薄型単焦点広角レンズ 1 NIKKOR 10mm f/2.8
中望遠スナップに！Heliar classic 75mm F1.8
【付属品】
FUJIFILM 富士フイルム MCEX-18G WR GFX用
「美品」ニコン NIKKOR 50mm F2(非AI)
・本体
029_マクロスイターH8RXレンズ2本+Qマウントアダプターセット
・リアキャップ
LEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 ASPH. H-X09
SLR Magic Cine 10mm T2.1 レンズ|マイクロフォーサーズ
Ernst Leitz Wetzlar L Summaron f=3.5mm
#2867
Canon EF24mm F2.8♥️超広角レンズ 単焦点レンズ♥️インスタ映え
商品の情報
|商品のサイズ
|Xマウント
|ブランド
|コンタックス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
TAMRON SP AF Di 90mm 2.8 MACRO 272E ニコン用
ライカ SUMMICRON 2nd 50mm LEITZ WETZLAR 超美品
ライカ Leica M Tele- Elmarit-M 90mm f/2.8
※マウントは適当に選択しています。【外観】外観は概ね綺麗です。経年利用による細かなスレキズや汚れ、塗料の剥げが見られますが、目立つアタリや凹み、割れといったダメージはありません。全体的には経年相応の良い外観を維持しています。マウントも損傷なく綺麗な状態を保っています。【動作】絞り羽根には油にじみ無く、適度なクリック感です。ヘリコイドも適度なトクル感が残った良い状態で、全領域スムーズに回転します。【光学】レンズ内はクリアーです。レンズ内に微細なチリの混入が見られますが、いずれも撮影に影響はありません。目視で気になるカビやクモリ、キズは見られませんので、描写力を生かした撮影が期待できます。【付属品】・本体・リアキャップ#2867
商品の情報
|商品のサイズ
|Xマウント
|ブランド
|コンタックス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり