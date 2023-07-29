今年の新作から定番まで！ ナナノーラ様 各種パーツ

⚠️お支払い期限5/12

ネオンブルーアパタイト0.99ct



ナナノーラ様

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2288)淡水本真珠バロックパール 希少カラー 濃紫虹色 ペアルース



ぐで猫 パフェにゃんこ 抹茶 No.455

大変お待たせ致しました。

花材セット No ,139 (アジサイセット)

ご注文ありがとうございます♡

シェイカーキーホルダー

︎︎︎︎

上肯龍紋天珠 閃電五眼天珠

180×29

ラインストーン

130×10

269 シーグラス 貝殻パーツ レアカラー 巻き貝など♡

100×27

Pykc様専用ページꕤ︎︎·͜· ︎︎

150×42

⭐︎【天然】タイチンクオーツ 丸玉 14.3mm

120×15

【ラスト1セット】1個75円 全色まとめ売り ラフィア

250

【とらぷり様】A662 風合いのある染め和紙16枚セット(800)

170

UVレジン 1000ml 3本セット ハード レジン液 ハンドメイド 大容量 ②



新品未開封 （株）タカチ工業GH-135 PG

220×5

kyo-様 有核淡水パール グレー 10.0-15.0ミリ 一連 w-452



(★M0421-11)『新店舗セール』天然ブルーサファイア 0.401ct

︎✿送料梱包手数料一律225円︎✿

高級プラチナタイチンルチルクォーツ ルース 17.5*10*6mm

差額の返金や請求は致しませんので予めご了承ください。

しき123様専用



⭐︎【天然】タイチンクオーツ 丸玉 14+mm



【おまとめ】ともこさん♡(tomoko81…)

お間違いがないようでしたら、このままお手続きをお願い致します。

⭐︎【天然】ゴールド ルチル クオーツ ルース 42.5g

土日祝は連絡、発送など全ての作業が出来ません。

天然ダイヤモンドペンダントトップ チェーン無し



歯固めパーツ ハンドメイド まとめ売り

よろしくお願いします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)ペコリ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

⚠️お支払い期限5/12✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼大変お待たせ致しました。ご注文ありがとうございます♡︎︎︎︎180×29130×10100×27150×42120×15250170220×5︎✿送料梱包手数料一律225円︎✿差額の返金や請求は致しませんので予めご了承ください。お間違いがないようでしたら、このままお手続きをお願い致します。土日祝は連絡、発送など全ての作業が出来ません。よろしくお願いします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)ペコリ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

名刺半分＃20／アクセサリー台紙／ピアス台紙／ショップカード 名入れオーダー天然石 ダイヤモンド ルース 0.38ct 美品天然ルース ノーヒットサファイア5.243ct 非加熱 コランダム 裸石 鑑別書ピンクグロッシュラーガーネット 大粒ドロップクラフトパンチ ダイカット オーダーページです【天然】タイチンクオーツ ルース 5.9g【高級】オーロラクォーツ ルース 71.3*41*15mm