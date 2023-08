祝開店！大放出セール開催中 GLOSSY ANOGH JACQUARD DRESS CAMISOLE ロングワンピース

ブランド→ANOGH アノフ

ブラック

フリーサイズ

一度短時間着用しました。

自宅で手洗い可能です

商品説明

光沢と凹凸のある膨れジャガード素材を使用したキャミワンピース

大胆なバックオープンデザインがモード感溢れる一枚

たっぷりと使用した素材が存在感を醸し出します

両脇に鋭利に開いたスリットがサイドからもポイントに

素材は立体感のある膨れジャガードが特徴

さり気ない縦柄のゼブラ柄が華やかな印象

インナー次第でオールシーズン活躍するキャミワンピースです

OFF WHITEのゼブラ柄はオリジナル柄

流れる様な存在感のある柄でアースカラーの色が大人モードに見せます

【コーディネート】

春先はインナーにカットソーやニット合わせ

夏にはそのまま一枚でタウン~リーゾートウェアとして

インナーにTシャツやタンクトップと合わせるカジュアルコーデもオススメ

【Design Point】

・存在感のあるジャガード素材

・光沢素材でモード感

・サイドスリットがレイヤードした際にポイントに

・程よくゆとりのあるサイズ感でレイヤードコーデ◎

・肩紐調整可

・両脇ポケット付き

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

