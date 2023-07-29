速くおよび自由な 【Lenovo】Ideapad 330 ノートPC Office2021 ノートPC

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商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 傷や汚れあり

【Lenovo】Ideapad 330 ノートPC Office2021文字の見やすい15.6型のノートパソコンです。爆速SSDで快適に動作します。Office2021内臓しており、すぐに使用可能です。Webカメラが付属しているので、Zoomなども使用可能です。中古品なので、キーボードや外装に細かいキズ、テカリがあります。特に左パームレストにシール跡があります。こちらをご了承の上、ご検討宜しくお願い致します。・型番:Ideapad 330 15AST・OS:Windows11・画面サイズ :15.6型 ・CPU:AMD A6-9225 2.6GHz/2コア・ストレージSSD120GB・メモリ:4GB・ビデオチップ:AMD Radeon R4 Graphics・無線LAN:有・付属品:非純正電源ケーブル/ACアダプター・Office2021、Word,Excel,PowerPoint,OneNote,Outlook すぐに利用可能です。・google clome,LINE,youtubeすぐに利用可能です。・Windows Defenderによるセキュリティ対策搭載。・バッテリは満充電で2時間程稼働します。・インターフェース:HDMIx1、USB3.1 Gen1(USB3.0)x1、SDスロット、Webカメラ、Bluetooth【ID:guest-a】【pass:guest】【秘密の質問 全て guest】 で 登録してありますので、購入後に変更してお使いください。

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