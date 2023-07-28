卸し売り購入 j.w. BED FORD チェスターコート 21AWベッドフォード チェスターコート

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベッドフォード 商品の状態 未使用に近い

素材···ウール90% ナイロン10%本体価格 ¥148,500季節感···秋、冬柄・デザイン···チェックベッドフォードのチェスターコートです。●サイズ：タグ表記 1サイズ肩幅 41cm身幅 51cm着丈 110cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。ベッドフォード(BED j.w. FORD)は、デザイナーの山岸慎平が手がける日本のメンズファッションブランド。"着飾る"をコンセプトに生活の中にある物事で美しさ、儚さを感じられる空間やモノ、音や映像をブランドの解釈で形を変え毎シーズンテーマを設けてコレクションを展開している。試着程度の美品。ペットなし、無喫煙です。素材、シルエットはとても上品で色気あります。宜しくお願いいたします。リチウムオムファクトタムBackboneシェラックジョンローレンスサリバンラッドミュージシャンVisvimノンネイティブUNDERCOVERName.auraleecomoliYAECAFilMelangeGraphpaperUnfiluniversal productsbukhtFRANK LEDERPorter ClassicANCELLMALMOSTBLACKANEIDulcamaraEdwina HorlJUHASTUDIO NICHOLSON

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