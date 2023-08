Mystrada

Mystradaマイストラーダジャスミンレーススカートモカピンクのような落ち着いたカラーです。ジャスミンの花をチュールに刺繍したエレガントなムード薫るレーススカートです。アシンメトリーにあしらった配色パイピングもアクセントをプラスしてくれます。旬のマーメイドシルエットが女性らしさを引き立たせてくれますシンプルなトップスと合わせるだけでも華やかな装いに◎デートやお呼ばれスタイルにも活躍してくれる1枚です。※こちらはsample品の為に品質表示タグの一部が、手書きになりますカラー...ピンクベージュ柄・デザイン...花柄シルエット...フレア季節感...春, 夏, 秋, 冬

