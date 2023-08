【ラッピング無料】 margaret howell × HarrisTweed M ジャケット 黒系 テーラードジャケット

マーガレットハウエル×ハリスツイードのテーラードジャケット。

季節感···秋、冬

マーガレットハウエル×ハリスツイードのテーラードジャケット。英国HARRIS TWEED 社の生地を使用したマーガレットハウエルの定番テーラードジャケットやや地厚の張りのある生地感。定価9万円くらいサイズM 肩幅44cm 身幅54cm 着丈72cm 袖丈61cm (誤差はご了承下さい)色ブラック、グレー系最後の画像が1番近いかと思います。若干毛羽立ちが出ていますが、型崩れなどなく綺麗と言える状態です。 目立つ汚れ、ダメージはございません。 神経質な方でなければ問題ないかと思います。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ウールアウター形···シングルフード···フードなし季節感···秋、冬

