1点ずつピックアップした自信のあるアイテムです、説明欄のストーリーと併せてお楽しみください。

#古着屋エンペラー

●ブランド:PRADA MILANO プラダ ミラノ

GORE-TEX ゴアテックス

MADE INITALYイタリア製

Art.280487 Mat.21W

<概要>

イタリアを代表する トップメゾンブランド【PRADA】よりゴアテックス生地を使用した大変希少な2000年代前半,中綿入りナイロントレンチコートになります。

モードな雰囲気が感じられるプラダスポーツの代名詞ブラックのリモンタナイロン生地使用。

フロントはジップ閉め、ボタン付きの防風フラップもついております。

ヴィンテージの中でもとても良い状態です。

細部に至るまで拘り抜いた1着になっておりシルエット、状態はもちろんのこと裏地もキルティングになっております。

メンズ、レディース問わず今流行りのビッグシルエットで着用していただけます。

これからの季節に様々な着こなしを楽しんでいただけます。

激レア Vintage PARADA GORE-TEX,ナイロン中綿コート40



●カラー:ブラック

●表記サイズ: 40

●採寸サイズ(㎝)

肩幅 約40

身幅 約49

袖丈 約56

着丈 約96

●素材

ナイロン100%

中綿:ポリエステル100%

<ベルト付き>

高級生地を使用しております。最高峰の防寒性を兼ね備えており尚且つ着心地の良い柔らかい生地です。

肌に馴染みこれからの季節にピッタリです。

こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。

セット割引も実施しております。是非ご覧になってください。

商品一覧 #古着屋エンペラー

※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。

写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。

また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。2422x LP899P

カラー...ブラック

着丈...ロング

素材...ナイロン

フード...フードなし

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

