【一部予約販売】 ソニー SONY Eマウント SEL55210 レンズ レンズ(ズーム)

ソニー SONY

E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 ブラック

Eマウント レンズ

10回程度使用しましたが、別のレンズを購入予定でこちらは使用しなくなる為、出品いたします。

■商品

・レンズ本体

・レンズフロントキャップ

・レンズリアキャップ

・レンズフード

※商品画像に写っているものが付属致します。

■ 外観

目立った傷等なく、全体的に綺麗な状態です。

レンズフードは未使用の為、完全美品です。

■ レンズ

レンズフィルターを使用していた為、傷は無いように見受けられます。

カビやくもりもありません。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

