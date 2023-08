写真を撮るために開けただけです

ADIDAS DIME SUPERSTAR ADV 29.5cm

ほぼ触ってません。

ビックマウス様専用

写真にある届いた茶色の箱にいれてそっくり

NIKE AQUA LIFT アクアリフト

そのまま送ります。

未使用 NIKE AIR JORDAN 1 LOW COURT PURPLE



NIKE ★ air vapormax 2019

SNKRSにて当選購入。

NIKE DUNK HI フラグメント【またまた値下げしました!】



ニューバランス M990 BK5 黒 USA製 990V5 27.5cm



END. x CLARKS ORIGINALS フラワー ワラビー ブーツ

韓国のアーティストグループ BIGBANG(ビッグバン)のリーダーを務め、世界中のファッションニスタに影響を与えるG-DRAGON(ジードラゴン)ことクォン・ジヨン(KWON JI YONG)が立ち上げたブランド「PEACEMINUSONE(ピースマイナスワン)」と、「Nike(ナイキ)」によるコラボスニーカー「KWONDO 1(クォンド1)」の新色

Nike×Off-White Blazer Mid 28cm ブレーザー MID



アディダス スタンスミスリーコン STAN SMITH RECON 28cm



エリンギ!様専用

メインカラー···ホワイト、ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

写真を撮るために開けただけですほぼ触ってません。写真にある届いた茶色の箱にいれてそっくりそのまま送ります。SNKRSにて当選購入。韓国のアーティストグループ BIGBANG(ビッグバン)のリーダーを務め、世界中のファッションニスタに影響を与えるG-DRAGON(ジードラゴン)ことクォン・ジヨン(KWON JI YONG)が立ち上げたブランド「PEACEMINUSONE(ピースマイナスワン)」と、「Nike(ナイキ)」によるコラボスニーカー「KWONDO 1(クォンド1)」の新色 メインカラー···ホワイト、ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE ナイキダンクローレトロ パンダ 29cmナイキ エアジョーダン 1 ハイ CO.JP "ホワイト/ミッドナイトネイビー最終値下 Nike air foamposite ONE NRG galaxy【新品】27cm ナイキ コムデギャルソン ターミネーター ブラックNIKE AIR FORCE 1 VIPNIKE Terminator Low OG University GOLD新品 NIKE BY YOU DUNK ナイキ ダンク 27.5cmNIKE ナイキ AIRMAX90 PRNT AQ 0926 001