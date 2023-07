【あす楽対応】 CASIO EX-FR10 ビデオカメラ

CASIO EX-FR10WE

2016年9月に購入し、数回使用後自宅保管しておりました。(写真6枚目)

付属品は全て揃っているかと思いますが、

外箱はありません。

動作確認済みとなっております。

1か所傷があります(写真7枚目)

自宅保管をご理解の上ご購入お願いいたします。

◾️カメラ部を分離し、さまざまなアングルから撮影。

◾️コントローラー部で画像を確認しながらリモート撮影。

◾️アタッチメントを使って、様々なアクティビティを楽しみながら撮影。

◾️最短5秒間隔の連続撮影で、アクティブなシーンでの“ながら撮り”もバッチリ。

◾️スポーツモードを新搭載。画像サイズを抑え、速い動きでも歪みのない写真に。

◾️インターバル撮影中でも、モニターを見ながら手動で静止画 · 動画が撮れる。

HDMI端子数(新): 0

OUTDOOR FUNCTION: 防水・耐衝撃対応

USB有無種類: USB2.0

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

color: WHITE

センサーサイズ: 1/2.3 型

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

メモリカード対応種類: microSDXC

モニタ有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

撮像素子種類: CMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

防塵等級5以上対応有

静止画撮影機能有

静止画有効画素数・クラス別: 1351〜1450万画素

#カシオ

#CASIO

#カメラ

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

