売れ筋がひ！ 大戦モデル S501XX 44501-0009 ビンテージ復刻 501XX デニム/ジーンズ

型番：44501-0009 S501XX ビンテージ復刻 LVC LEVI’S VINTAGE

リーバイス 551ZXX 551-0006 ジップフライ ストレート ジーンズ



国内正規 RRL ダブルアールエル 782677726001

12～13年ほど前に28,500円で購入しました。

90s極太 VICTORIOUS バギーハーフデニム 36インチ B系RAP

購入してからは一度も外で履いた事がなくタンスの中で保管しておりました。

DIESELディーゼル ジーンズ27インチ スキニー



Levi’s/501xx★USA製・ヴィンテージ・ライトインディゴブルー

USED汚れビンテージ加工が施されており、非常に風合いのある雰囲気です。

極美品 絡繰魂 デニムパンツ 刺繍 龍 桜吹雪 インディゴ 100



koukou様 専用



ダブルアールエルデニム

07年製です。品質の高いMADE IN JAPANです。

90's vintage フレアデニム バギーパンツ Y2K グランジ パンク



big4様専用Dsquared2(ディースクエアード) スキニーデニム

古着のため着用に支障のない使用感 軽い汚れやダメージはご了承頂ける方のみ購入お願いします。

Levi’s® 501® 150周年 “JAPAN”モデル



vintage guess ワイドテーパード 濃紺デニム 美品 ネイビーに近い

表記サイズ：３２ｘ３６

A.P.C. プチニュースタンダード デニム パンツ W32



Studio d’artisan SD-107 W33

実寸サイズ

ドルチェ＆ガッバーナ エンブロイダリー付きスキニーデニム ブリーチ加工 50

総丈 約１１５ｃｍ

ブルネロクチネリ BRUNELLO CUCINELLI ジーンズ デニム 46

股下 約８３ｃｍ

POLAR SKATE CO. BIG BOY JEANS BROWN BLUE

股上 約３２ｃｍ

ヴィンテージ リーバイス 501 66 前期

ウエスト 約４０ｃｍ（平置きで最大幅)

極太90s刺繍 FREAKY 厚手 バギーハーフパンツ B系HIPHOP RAP

わたり幅 約３０ｃｍ（股の付け根付近の直線）

ミナペルホネン サイズ38 alwaysデニムma4117

裾幅 約２１ｃｍ

684 ボタン裏3 LEVI’S リーバイス コーデュロイ

(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。採寸は全て平置き採寸となります。)

【激レア】【廃盤品】リーバイス 501ZXX1960復刻 日本製 濃藍 ビッグE



STONE ISLAND ストーンアイランド インディゴ デニムパンツ

カラー...ブルー

Levi's 702xx デニムパンツ w31 日本製 赤耳 BigE 復刻

丈...フルレングス

トロフィークロージング ダブルニーtrophyclothing生成38インチ 白

シルエット...ストレート

akio様専用新品【PT05 TORINO SLIM デニム パンツ】

デニム加工...ウォッシュド

6.6万 細身美シルエット【DSQUARED2】Black Tidy Biker

股上...レギュラー

Maison Martin Margiela カットオフデニムパンツ

季節感...春, 夏, 秋, 冬

Hirsch Weis 30S バックルバック デニム ランチ パンツ



Y/Project cleanfitストレートジーンズ 31

#BIGE #Levi's #リーバイス #ヴィンテージ #日本製

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

型番：44501-0009 S501XX ビンテージ復刻 LVC LEVI’S VINTAGE12～13年ほど前に28,500円で購入しました。購入してからは一度も外で履いた事がなくタンスの中で保管しておりました。USED汚れビンテージ加工が施されており、非常に風合いのある雰囲気です。07年製です。品質の高いMADE IN JAPANです。古着のため着用に支障のない使用感 軽い汚れやダメージはご了承頂ける方のみ購入お願いします。表記サイズ：３２ｘ３６実寸サイズ 総丈 約１１５ｃｍ 股下 約８３ｃｍ 股上 約３２ｃｍ ウエスト 約４０ｃｍ（平置きで最大幅) わたり幅 約３０ｃｍ（股の付け根付近の直線） 裾幅 約２１ｃｍ (素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。採寸は全て平置き採寸となります。)カラー...ブルー丈...フルレングスシルエット...ストレートデニム加工...ウォッシュド股上...レギュラー季節感...春, 夏, 秋, 冬#BIGE #Levi's #リーバイス #ヴィンテージ #日本製

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐EVISU エヴィス 希少初期 メニーポケット ランダムポケットDENIME(ドゥニーム) S-TYPE サイズ30 新品【美品】DSQUARED2 ディースクエアード2 スケーター デニム 42玉数極少希少モデル★雰囲気抜群★ヴィンテージ Levi's 502 66ビッグELevi's505 ビッグE 赤耳付 60年代 ストリートヴィンテージ【新品】GUCCIデニム ジーンズgraphpaper バギーパンツG-STAR RAW×ジェイデンスミス50-60年代 FOREMOST フォアモスト ヴィンテージデニム 耳付き