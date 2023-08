【国内正規総代理店アイテム】 【新品未使用品】STUDIO NICHOLSON HECTOR ラムレザー シャツ

スタジオニコルソンのラムレザーシャツです。

日本国内の店舗での取扱はほとんどない商品です。

こちらは定価154,000円のものになります。

新品未使用品です。

サイズM、カラーはブラウンです。

とても柔らかいラムレザーで、肌触りも着心地も良いアイテムです。

ボトムスが人気のブランドですが、トップスもとても上質です。

定価の半額程度の金額設定にしていますので、この機会にぜひご検討ください。

以下サイズです。(素人寸)

着丈約79cm

肩幅約52.5cm

身幅約62cm

袖丈約62cm

▪️プロフィールは必ずお読みください。

▪️節度を超えた大幅な金額提示やダメ元での値下げ交渉はおやめください。

▪️希望価格設定による値下リクエストは、金額に関わらず一切応じません。

20FW-WMS-OC03



▪️値段交渉、質問等はコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スタジオニコルソン 商品の状態 新品、未使用

