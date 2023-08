公式サイト mission to the sun スウォッチ×オメガ サン 黄 新品 腕時計(アナログ)

MISSION TO THE SUN

MISSION TO THE SUNMoonSwatch オメガ×スウォッチ ムーンスウォッチ コレクションSwatch OMEGA Mission to The Sun新品未使用品です。2023年3月に銀座のスウォッチストアで購入しました。風防の保護シールもそのままです。写真撮影の為、箱を開けたました。保証書等付属品全てあります。3枚目画像参照下さい。すり替え防止の為、返品はご遠慮願います。⭐️お値下げ交渉は、ご遠慮ください。[商品説明]明るくイエローに輝く太陽。コレクションのスーパースターには、洗練されたサンレイ仕上げスタイルの文字盤にホワイトのVELCRO©ストラップが付いていて、クロノグラフの秒針、サブダイアルの針、タキメーターの目盛はオレンジ。サブダイアルとベゼルの背景はホワイトです。 すべての文字盤には、OMEGA X SWATCHの文字、アイコニックなSpeedmasterのロゴ、そして新しいMoonSwatchのロゴが見られます。ガラス構造にはクリスタルの中央に隠れたSの字が統合。文字盤の外側のリングとサブダイアルには繊細で洗練された円の模様、シャープでスムーズなラグ構造、タキメーターの目盛が付いたベゼルにはアイコニックな「ドットオーバー90」のディテール、そしてもちろんユニークなBioceramicのタッチ。これらが全モデルに共通で、ディテールを愛する情熱を表わしています。すべての時針、分針、クロノグラフの秒針、そして時間のマーカーにスーパールミノバが施されているので、暗闇でパーフェクトに光ります。カラー···イエロー、黄色希望したカラーの時計を購入できたので、綺麗なまま、新品未使用品を出品いたします。よろしくお願いします。#オメガ#スウォッチ#カルティエ#ロレックス#腕時計#コラボ#激レア#レア#人気#イエロー#惑星#クーポン

