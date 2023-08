ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着 ビンテージ ニット□Special80s イタリア質の高い、KID MOHAIR のニット✧ 毛足の長さも有り着心地が最高です。とてもやわからいです。表裏の画像がありますが丁寧に作られています。モンスターズインクのサリーみたいなカラーも素敵です!色合い、柄、形、コンディション素晴らしい一枚です。現在古着の中では天然素材、モヘアやウールは減少して、状態の良いものは高騰しています。その他類似品オススメ#LLYITOPSその他類似品オススメ#LLYIKNITヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【 サイズ 】L-XL詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸・肩幅:60㎝・身幅:60㎝・着丈:66㎝( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】状態使用感が無くGOODコンディションです。■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。他のサイトでも掲載してますので、タイミングにより販売中止を行う場合があります。LLYI No. 060-090-720ヴィンテージ Vintage アンティーク デプト DEPT mother マザー sister CHARA WACKO MARIA ワコマリア fumika uchidaフミカウチダ sacai サカイ TOGAPULLA トーガプルラ soduk スドーク untishold perverze パーバーズ akiranaka アキラナカ jantiques ジャンティーク Lochie ロキエ 60s 70s 80s 90s hooked xtc marte SantaMonica Grimoire mother itimi punkcake sheep ameri toro malion marimero virgins HUG epine

