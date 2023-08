若者の大愛商品 CHANEL ジャケットインナー　カットソー　100%カシミヤ　シャネル Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

CHANELのカットソー(袖無しインナー)ピンクです。

サイズ 42

(サイズ表示は42ですが通常Mサイズ着用の私でピッタリのサイズ感です。)

素材 カシミヤ 100%

カラー ピンク

身幅 約38cm

着丈 約48.5cm

上質なカシミヤを使用していますので、肌触りはとても良いです。

四季を通して使用して頂けるお品でございます。

購入後、数回着用し、高級素材取り扱い店にてクリーニングして頂いた後、クローゼットにて大切に保管しておりました。

状態はシミ・汚れ等は無く綺麗な状態を保っておりますが、新品状態をご希望の方や細かい事が気になる神経質な方はご購入をお控え下さい。

ご購入をご検討の際にはプロフをご一読頂きますよう、お願い致します。

気に入って頂ける方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。

検索

シャネルジャケット

シャネルインナー

シャネルカットソー

CHANEL

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

