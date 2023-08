新品・未使用

キャロウェイ メンズ ローグ ROGUE ST LS フェアウェイウッドTENSEI 55 for Callaway シャフト 【日本正規品】[Callaway]

(番手(ロフト角):W#3(15度) フレックス:S)

ヘッドカバーなし

※商品説明

■ヘッド体積(cm3):180

■ロフト角(度):15

■クラブ

長さ(インチ):43

重さ:319グラム

■シャフト:52グラム

硬さ:TENSEI 55 for Callaway (S)

バランス:D2

中調子

ROGUE ST LSフェアウェイウッド

低スピンと安定した強弾道、

さらにニュートラルな弾道へ導くLS

ドライバー同様に、ROGUE STフェアウェイウッドシリーズにおいても、あらゆる部分でスピードのさらなる追求が図られています。もっとも大きな進化は、ヘッド内のトウ・ヒール部に設置されるようになったAI JAILBREAK ST。これにより、従来のブレード形状よりもフェースのたわみやすい範囲が広がり、かつ慣性モーメントの向上にも貢献しています。ここに、タングステン・スピードカートリッジの搭載や、3年目を迎えたAI設計による、さらに最適化されたFLASHフェースSS22などが加わり、型破りなボール初速を実現しています。上級者向けの「ROGUE ST LSフェアウェイウッド」は、小ぶりなヘッドサイズで、ニュートラルバイアス。ソールにはスクリューウェイトも追加しており、操作性の高さと低スピンの強弾道が特徴のモデルとなっています。

種類···フェアウェイウッド

利き手···右

対象···メンズ

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 新品、未使用

