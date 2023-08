若者の大愛商品 激安美品❗️VALENTINO×オニツカタイガー　箱有り スニーカー

メインカラー···ホワイト

ナイキエアマックス ウォンナン/グレー

スニーカー型···ローカット(Low)

着用回数/10回前後

銀座sixで64000円くらいで購入。

箱、付属品は全て手付かずであります。

*つま先に一部擦り傷が付いている以外はほぼ無傷です。(4枚目)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 やや傷や汚れあり

