2015 エリザベス2世 女神ブリタニア 1オンス 2ポンド プルーフ銀貨

発行国 : イギリス/ロイヤルミント

発行年 : 2015年

額面 : 2ポンド

材質 : 銀

品位 : 0.9999

重量 : 1oz (約31.10g)

直径 : 38.61mm

鑑定 : NGC鑑定

グレード: PF69 ULTRA CAMEO

ONE OF FIRST 1250 STRUCK

鑑定番号:4272512-006

管理No:0004320

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

