◆991のイングランド製です。定番につぐNEWCOLORです。

カラーリングはグレーベースでポイントにネイビーがあります。

クッションはつま先から踵にかけ、アブゾーブがあり足裏全体のクッションは良いアイテムです。

new balance EPICTR スニーカー 27.5cm



未使用品ではありますが自宅保管をご理解ください。

箱なし

◆サイズ27.0

#m991gns

#newbalance

カラー...グレー

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

