商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッドマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

前面にPEACE YES 背面にWAR NO と描かれた可愛らしいTシャツです。白地に黒文字に見えるかもしれませんが、文字はネイビーです。胸元のオーブは濃紺の糸で刺繍されています。現在売られていないデザインで、日本ではあまり見かけないデザインにて貴重だと思います。日本レディースMサイズのトルソーに着せています。メンズ用のトルソーではありません。細身のメンズMサイズの方が似合うと思います。よろしくお願いします。ハート ピース 平和 ウォー 戦争 レア

