【商品説明】

CANON EF EF 35-135mm 1:4-5.6 USM

●CANON用マウント

デジタル一眼カメラのEOS Kissシリーズでも使えます。

●撮影で最も使う広角35mmから135mmまでをカバーするオールマイティなレンズです♪

人気のレンズです!!

悩んでる間に売切れになったらゴメンナサイヽ(´o`;

【コンディション】

・外観にスレキズが少しありますが、大きなキズなど不快なダメージはありません♪

・レンズ内に微細なチリの混入がありますがカビやクモリはありません♪

・ズームやオートフォーカスの動作はカメラに装着して実写で確認しております(^^♪

問題なく撮影に使っていただけます。

【お届けするもの】

・レンズ

・レンズフード

・レンズプロれクター

・レンズキャップ(前後)

CANON、キャノン、

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

