※ 7/5 まで海外にいますので、日本に戻ってきてからから発送します。

ダブルタックデニムワイドパンツ/SNIDEL



DIESELのデニム

シルエット···ストレート

【ヤヌーク YANUK JOAN】☆25inc☆ルーズストレート☆美品☆イエナ

サイズ··· 29 (伸びないデニム)

CITIZENS OF HUMANITY Horseshoe Jean 26



シンゾーン★ジェネラルジーンズ32todayfulベースレンジrokuリーバイス

- Back pockets

ルシェルブルー デニム Peg jeans 人気デニム

- Belt loops

PERVEZE ブラックデニムストレート

- Button fly

searoomlynn フレアパンツ シールームリン デニム 切りっぱなし

- Finished hem

ヨンアさん着用★新品 ヤヌーク RUTH デニム ワンウォッシュ 26

- Front pockets

新品 moussy フレアデニム ジーンズ

- High rise

chimala ヒッコリーダメージデニム 28

- Patch detail

ドルチェ&ガッバーナ パッチワークビンテージデニム 7分丈

- Rigid denim

【ADORE】ベルデニムパンツ アナイ/ドゥロワー/トゥモロー

- Slightly cropped leg

ディーゼル FAYZA JOGG SP2-NE コーティングパンツ W25

- Inseam: 29"

アッパーハイツ upper hights スキニージーンズ

- Front Rise: 12"

【完売品】キャナルジーンYANUK(ヤヌーク)RUTHハイウエストスラブデニム

- Leg Opening: 15"

MM6 Maison Margielaマルジェラ 膝ダメージデニム ジーンズ S



ドゥーズィエムクラス ホワイト タックバギーデニム

Model is wearing a 24

JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジップデニム ZIPデニム

Height: 5'9

Indigo Stretch Flare Denim 26

Waist: 23

ne-net ネネット ねこ&ねずみパッチデニム

Hips: 34

qrl様⭐︎ヤヌーク ハイウエストルース 26 田中みな実

Bust: 31

ラウンジドレス ホワイトデニム 0



AG エージー アドリアーノ ゴールドシュミッド スキニーパンツ ホワイト

This is a medium weight non-stretch denim - 60% Organically Grown Cotton /40% TENCEL™ x REFIBRA™ Lyocell.

マルニ レディース デニム×コーデュロイ 28インチ



BEARDSLEY(ビアズリー) ♡ リメイク風デニムパンツ

Wash cold + line dry

別注【LEVI’S/リーバイス】RED TAB 501 FULL 25インチ



NEW YORKER✖️ EDWIN スキニーデニム



H404 TODAYFUL Philip's Denim

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザリフォメーション 商品の状態 未使用に近い

