久保田スラッガー

久保田スラッガー軟式内野手用グラブグローブKSオレンジ×タン型付け済み。こちらのメルカリで購入したのですが、コレクション整理のため出品します。コンパクトで、ハンドリング◎です!※個人的にはかなり使いやすかったです。キャッチボールで2回使用。付属品久保田スラッガー 守備手袋(廃盤カラー)グリーン→いらなかったらコメント下さい。値下げ交渉はご相談下さい。金額明記のうえコメント欄にてご連絡頂けますと幸いです。取り置きの対応は考えておりませんので、即決できる方のみお願い致します。軟式ワンピースウェブセカンドショートグラブグローブグリーンミズノミズノプログローバルエリートZETTSSKアシックスエールストーリーアイピーセレクトd×mローリングスウィルソン久保田スラッガーアンダーアーマーアディダスナイキygsハタケヤマ

商品の情報 ブランド 久保田スラッガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

