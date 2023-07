【ラッピング無料】 cap 【Sale】Balenciaga be 試着のみ different キャップ

【ブランド名】

【ブランド名】BALENCIAGA (バレンシアガ)【商品名】22AW Be Different Cap【状態】試着のみのほぼ新品※丁寧に保管しておりましたが、あくまでも中古品であることをご了承ください。帽子の上が少し汚れています。保存袋付きです。【カラー】ブラック【サイズ】M【寸法】頭周り55-60cm 高さ9cm ツバ8cmBALENCIAGA 22AW Be Different Cap Lサイズ ブラック バレンシアガ ビー ディファレント ベースボールキャップ

