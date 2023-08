どうもこんにちは^ - ^ !

ご覧いただきありがとうございます♪

コメントなし、即購入OKです!

【お願い】

オンラインショップ等で本ページの画像と説明文を

そのまま転載している業者がいますので

ご注意くださいませm(__)m

写真の商品については当方で全て保管しています。

【商品説明】

THR NORTH FACE

ザノースフェイス

NF0A5A84RG1

M SHERPA NUPTSE JKT

AVIATOR NAVY

サイズ

US-XXL

※日本サイズでXXXLサイズ相当

※女性の場合、XXXXLサイズ相当

※詳細は以下実寸値を確認ください。

実寸値

着丈75cm 身幅73cm 肩幅57cm 袖丈70cm

※平置き素人計測につき多少の誤差はお許しください。

カラー

紺/ネイビー

※素人のスマートフォンのカメラでの撮影でございます。

カラーの感じ方、表現の仕方には個人差があります

のでご理解いただけると幸いですm(__)m

素材

シェル: ポリエステル100%

ライニング:ポリエステル100%

フィリング: ダウン80%、フェザー20%

・海外限定商品(正規品)

・内側にホログラムタグ有り

・もこもこシェルパフリース

・1996レトロヌプシ

・左胸、右肩後ろにハーフドームロゴ刺繍有り

・両サイドジップポケット有り

・内側ジップポケット有り

・裾部ドローコード有り

・格納フード付き

新品未使用ですが、一度は人の手に渡っており、

自宅保管になりますので、神経質な方は

ご遠慮いただきたく、よろしくお願いしますm(__)m

他のサイトと併売していますので、

予告なく商品を削除するとこがございますこと

ご了承くださいませ^ ^

【発送について】

24時間以内の発送を心がけています!

丁寧な梱包で発送します。

※衣類の梱包の場合、厚みを抑えるために

圧縮させていただく可能性がございます。

お互いが気持ちよく取り引きができるように

していきましょう(*≧∀≦*)

最後までご覧いただきありがとうございました!

364

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

ウエストコム westcomb コカニーフーディ Kokanee hoody M海外限定品 アンダーアーマー プロジェクト 迷彩 ダウンジャケットノースフェイス バルトロ ケルプタン XLモンクレールMONCLER モンクラー サイズ1 ホワイトモンクレール ダウンジャケット サイズ1 国内正規品コモリ comoli インサレーションジャケット希少 美品 90sラルフローレン ダウン ベンチ コート L 極暖ノースフェイス ヌプシ グリップスワニーgsp-81オリーブ 2点セットPalace PERTEX BALACLAVA PUFFA FAWN【MILK BOY】ミルクボーイのダウンジャケット