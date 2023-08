2022春大特価セール！ NEW A.P.C. STANDARD CLASSIQUE JEAN デニム/ジーンズ

A.P.C. NEW STANDARD JEAN CLASSIQUE

A.P.C. NEW STANDARD JEAN CLASSIQUEスタンダードジーンズカテゴリーをレディースとしてありますがユニセックスのシリーズです。サイズ 27サイズ感は公式サイトなどでご確認ください。一度着用し外出しましたが傷や汚れは特になく、綺麗な状態です。シルエットがとても綺麗に見えるジーンズです。履いていただける方、ぜひよろしくお願いします。アーペーセーストレートハイウェスト5ポケット丈···フルレングスシルエット···ストレートデニム加工···なし股上···ハイウエスト季節感···春、夏、秋、冬

