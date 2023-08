Nike × Drake NOCTA Track Jacket Black

ナイキ × ドレイク ノクタ トラックジャケット

カナダ出身の人気ラッパーDrakeと、

NIKEによるコラボレーション

“NOCTA” COLLECTION

高級感を追求したNOCTA トラック ジャケットは、快適な着心地、人目を引くカラー、リフレクティブ (再帰反射) デザインを組み合わせています。毎日のマストアイテムを進化させた一枚です。

美品状態ですが、あくまで古着ですので神経質な方はお控えください。(※お客様都合での返品は受け付けておりませんのでご了承ください)

人気商品のため早い者勝ちとなっておりますので、ご購入をお考えの方はお早めにどうぞ(^^)

サイズ:M

着丈…68cm

身幅…56cm

袖丈…85cm(襟からの長さ)

カラー:ブラック×イエロー

状態:美品

【購入の際の注意点】

即購入OKです!購入の際は以下の文章を確認してからのご購入をお願い致します!

☆お値下げ希望の相談などございましたら、お気軽にお声掛けください。お値下げはお気持ち程度にはなってしまうと思いますが検討させていただきます。

☆値下げ直後は、他のお客様がご購入される可能性もございます。早い者勝ちとなりますので、ご注意ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

