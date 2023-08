当店の記念日 グローブトロッター　007 ノータイムトゥダイコラボ名刺入れ　カードケース 名刺入れ/定期入れ

007 No time to die の映画公開記念

グローブトロッター 007 ノータイムトゥダイコラボ名刺入れ カードケース

限定777点のカードケース

カードケースのみです。

カードケースは開封したのみで未使用です。

◇商品説明◇

グローブ・トロッターでは、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』本編に登場予定のグローブ・トロッターを“NO TIME TO DIE”ラゲッジコレクションとして期間限定発売していますが、

今回はそれと同じオーシャングリーンのボディにブラックのベルトを組み合わせて作られた、コントラストの美しいカードケースに仕上りました。

007ファン、グローブ・トロッター愛用者ならずとも絶対に手に入れたい逸品です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

