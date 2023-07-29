芸能人愛用 Dunk Nike Low サイズ26.5 SE Retro スニーカー

メインカラー···ホワイト、ブルー

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人気モデル···NIKE ダンク

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Nike Dunk Low Retro SE

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サイズ26.5cm

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新品未使用です。

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撮影のため、箱から一度出しています。

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26cm AIR JORDAN 12 LOW GOLF バーシティレッド

自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。

NIKE×travis エアジョーダン１

ご理解の上で購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

メインカラー···ホワイト、ブルー人気モデル···NIKE ダンク Nike Dunk Low Retro SEサイズ26.5cm 新品未使用です。撮影のため、箱から一度出しています。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。ご理解の上で購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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