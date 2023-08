ヨーロッパヴィンテージのワークドレスです。

前面少し色褪せのような汚れがありますが

あまり目立たないと思います。

襟の形や胸ポケットがとても可愛いです^^

ワークドレスはあまり見かけないので

貴重な一着と思います♡

フランス軍 ベルギー軍 スウェーデン軍 ミリタリー チェコ軍

フランスアンティーク ワークドレス ヴィンテージワンピースアンティークリネン ビンテージワンピース ヨーロッパ古着 アーツアンドサイエンス

militaria mel eurowork workcoat mindbenders gasa

他にもvintageの洋服出しています♩

着丈約110

身幅約46

肩幅38

グリモワール フミカウチダ ジャンティーク ヴィンテージ アンティーク リネン フランス ジャンヌバレ 郊外 marte 即興 ガイジン レトロ ロキエ バージンメリー boudoir fizz orfeo 高円寺 下北沢 エディットフォールル 70s 80s 90

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

