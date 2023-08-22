ファッションの フジミ　日野セレガ　プラモデル2個セット プラモデル

フジミの日野セレガ2個セットです。組み立て前のものです。パーツは揃ってます。

1/144 コトブキヤ ガリルナガン スーパーロボット大戦



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バラ売り不可

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即決OKです。

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種類···車・トラック・バス

ホビージャパン付録プラモデルセット

仕様···プラスチック組立キット

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分類···大人向け

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スケール···1/32

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HG ゼータガンダム3号機 ゼータガンダム ディジェ ディジェ[クリアカラー]

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

フジミの日野セレガ2個セットです。組み立て前のものです。パーツは揃ってます。バラ売り不可即決OKです。種類···車・トラック・バス仕様···プラスチック組立キット分類···大人向けスケール···1/32#日野自動車 #プラモデル #バス #フジミ #トラック #模型 #タミヤ #アオシマ #自動車 #セレガ #観光バス #高速バス #カタログ仕様 #jバス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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