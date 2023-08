☆ リュミエリーナ ストレートアイロン

☆ 2016年に福岡三越で購入、

4年ほど使用した後しまったままのお品です

☆ 使用頻度は月に1〜2度程度でした

☆ お写真を撮る時に電源を入れて

正常に動くことを確認しました

(お写真8枚目上から)

電源投入時→40度設定時→180度設定時

☆ 現状でのお渡しになります

☆ お箱をプチプチに包んでのお届けになります

color: WHITE

アイロン素材: セラミック

ヘアアイロン・方式: AC電源

ヘッド形状: ストレート

#リュミエリーナ

#リュミエリーナ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

