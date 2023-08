○アイテム

・長財布や500mlペットボトルなどを収納できるバッグとなっております!

※付属品は撮影用のため付属しません。

○サイズ

タテ19cm

ヨコ(上部)19cm(底面)17cm

マチ7cm

ショルダー95cm

内側

チャックポケット×1

オープンポケット×1

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

特記するようなダメージや汚れなく状態いいです!

まだまだ末長くお使い頂けます!

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

分からない事ありましたらご気軽にご連絡下さい。

○カラー

ダークネイビー 濃紺

○素材

レザー 革

PVC

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。

※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

※人気高騰中の商品になっており“一点物”となっております。お探しだった方は〝お早めに〟ご購入またはコメントよろしくお願いします。

管理番号

fe3000021

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムChristian Dior クリスチャンディオール トロッター オーバルロゴ ショルダーバッグ ダークネイビー 濃紺 レザー 革 ゴールド 金具・長財布や500mlペットボトルなどを収納できるバッグとなっております!※付属品は撮影用のため付属しません。○サイズタテ19cmヨコ(上部)19cm(底面)17cmマチ7cmショルダー95cm内側チャックポケット×1オープンポケット×1平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特記するようなダメージや汚れなく状態いいです!まだまだ末長くお使い頂けます!※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらご気軽にご連絡下さい。○カラーダークネイビー 濃紺○素材レザー 革PVC○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。※人気高騰中の商品になっており“一点物”となっております。お探しだった方は〝お早めに〟ご購入またはコメントよろしくお願いします。管理番号fe3000021

