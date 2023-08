ナイキ エア フォース1 コンフォート LUX ローカット 24cm正規品になります。

【商品説明】

クラシカルで完成されたフォルム。衝撃吸収性に優れたルナロンのドロップインソックライナーを取り入れ、アッパーは高級感漂うオーストリッチの型押しレザー。きらりと輝くゴールドのハトメやステッチを添えることで、ゴージャスな雰囲気を醸し出す。ソールは内部が見えるクリア仕様となり、そこには柔らかくクッショニングの良いソックライナーが入った一足になります。

【状態】

若干の使用感がございますが、目立つ傷や汚れはございません。

【付属品】

箱有りになります。

黒タグ付属します。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

【サイズ確認】

サイズ感、他サイズのご質問はお答えしかねます。

同サイズをお求めの方へ‼︎

↓↓↓

#神田PENGIN24

様々なスニーカーを取り扱っています‼︎

特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。805300-001

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております!

off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております!

定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。

各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております!

管理番号#U09187 0613

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

