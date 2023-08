JR東日本 国鉄 205系 南武線 側面幕 方向幕 幕 行先字幕 入手困難 レア 検知穴式 破れ補修有り

こちらはJR東日本205系の側面幕の出品です。前後余白のある1本物になります。

JR東日本 国鉄 205系 南武線 側面幕 方向幕 幕 検知穴式 入手困難 レア

205系晩年の方向幕は確か路線カラー付のバーコード式に換装されていたと思うので(違っていたらすみません)、検知穴式の物は貴重ではないでしょうか?

検知穴や最初と最後の「これ以上巻くな!!」の表示が味があってとても魅力的ですよ!

コレクションにいかがですか?

全体的(特に前半のコマや検知穴周り)に特有の煤が多く着いています。

多く使っていたと思われるコマに破れ補修跡が見られます。

お値下げ交渉は不可でお願いいたします。

発送はロール状の幕にプチプチをくるみ、防水対策用の袋に入れての発送です。

古い物ですので、NC/NRを厳守していただける方のみご購入をお待ちしております。

《コマ内容/状態》

これ以上巻くな!!

E

00

01 臨時

02 試運転

03 回送(やや煤汚れ有り)

04 (やや煤汚れ有り)

05 武蔵中原(やや煤汚れ有り)

06 登戸(煤汚れ有り)

07 立川(乾拭き済み、テープ補修)

08 川崎(濃い煤汚れ有り、テープ補修)

09 稲城長沼(やや煤汚れ有り)

10 武蔵溝ノ口

11 矢向

12

13 団体

14

15

16

17

18

19

20

21

E

これ以上巻くな!!

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

