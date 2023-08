【時間指定不可】 ENNOY NYLON JACKET エンノイ ナイロン ブラック L ナイロンジャケット

エンノイとスタイリスト私物

BLACK

刺繍黒

L:着丈74 身幅132 肩幅 56 袖丈66

ENNOYオリジナルボディ

日本製

表地 ナイロン 100%

裏地 ポリエステル 100%

※日常的に着用していたためそれなりの着用感があります。そのため、相場よりお安く出品いたします。汚れや傷などはありません。

-----------------------------------------------------

※商品は最小サイズで梱包して発送いたします。

※正規品以外は出品いたしません。

真贋を確認するようなコメントや写真の追加依頼はお控えください。

※即購入OKです。

価格交渉中であっても、先に購入いただいた方を優先いたしますのでご了承ください。また、専用や取り置きには対応できません。

※他サービスでも出品していますので、入れ違いで売れてしまうことがあります。予めご了承ください。

※価格交渉の際は、希望額の提示をお願いいたします。

希望額の提示がない場合は返信いたしませんので、ご了承ください。また、大幅な値引き交渉には対応できませんのでお控えください。

※コメント逃げはお控え下さい。

気持ちのいい取引を心がけますのでよろしくお願いいたします。

#スタイリスト私物

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

