#古着屋エンペラー

●ブランド: Jean Paul GAULTIER FEMME ジャンポールゴルチエ フェム

MADE IN JAPAN 日本製

<概要>

パリ、トップメゾンブランドから90年最初期ヴィンテージ 、ゴルチエパリから大変希少な生地を使用したテーラードジャケットになります。

全体的に施された凹凸のある最高級生地を使用、フロントボタンには上品な色味ライン入りの貝ボタンを使用。

メゾンブランドらしい細部に至るまで拘り抜いた1着になっており、美しいシャイプのシルエットになります。

ヴィンテージとは思えないほど大変良いコンディションです。

スラックス,革靴は勿論のこと、デニム、スニーカーのストリートまで幅広いスタイリングを楽しんでいただけます。

●カラー:ブラック.ネイビー レッド

●表記サイズ:40(M-Lサイズ程度)

●採寸サイズ(㎝)

肩幅 約39

身幅 約45

袖丈 約61

着丈 約71

●素材

ウール50% レーヨン50%

裏地 : キュプラ

最高級ウールxレーヨン生地を使用しております。とてもしっとりとした肌触りで上品に着ていただけます。

また、肌に馴染み通年通して着用していただけます。

※中古品・自宅保管です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

年代物のアイテムですので細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージ品の良さも感じられます。

写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。

また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。176ae1518

カラー...ブラック

着丈...ミドル

柄・デザイン...その他

素材...ウール

アウター形...シングル

フード...フードなし

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

