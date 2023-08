DIESELのジョグジーンズの出品になります。

DIESELのジョグジーンズの出品になります。新品タグ付きです。当然ですが確実正規品です。こちら「JOGG JEANS」は、DIESEL独自のスウェットデニム生地により、高いストレッチ性と履き心地を実現した人気シリーズ。こちらのモデル「KROOLEY-Y-NE」は、股下がやや深めで足首に向かってスリムになるテーパードが美しい今風のキャロットシルエットの一本となります。ベルトループとドローコードが両方ついておりベルトあり・なしどちらでも着用可能です。ラグジュアリーな普段着として、新感覚のスウェットデニムの着用感をお楽しみいただけます。ブランド:DIESEL / ディーゼル状態:新品タグ付き型番: KROOLEY-Y-NE 069NLサイズ表記:W38 (メンズ 3XL 相当 )色:インディゴ ブルー実寸およそ:ウエスト平置き49.5cm/総丈106.5cm/股上31.5cm/股下78.5cm/わたり幅34.5cm(股下0cm付近)/裾幅18cm素材: コットン90%/ポリエステル8%/ポリウレタン2%通常1~2日以内に東京都より発送しますお値段交渉は不可となります他にもNARROT、THOMMER、SLEENKER、LARKEEなどの人気モデルも出品しています大きいサイズ、ビッグサイズも取り扱っています↓↓セット購入は2点目以降すべて1000円引き↓↓#メンズXL以降サイズ一覧ByIcedRoom#全商品一覧ByIcedRoom

