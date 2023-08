この度は数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。

✔お取引をご希望の方はお手数ですが 必ずプロフィールをお読みください。

✔If you are an overseas customer, please do not purchase if you do not understand the meaning of the item description. It may cause trouble.

プロフィールをお読みいただけなかった為に起きたトラブルに関しましては責任を負いかねますので、何卒よろしくお願いいたします。

※こちらで定期的に価格調整しておりますのでお値下はできません。

▼アイテム▼

▼状態▼

開封品、未開封品があります。

ケースに傷、ひび割れが見られます。

ディスクに少々の細かい擦り傷が見られます。

ディスクの再生確認済みです。

【ご注意】

×値下げ交渉、オファー

×専用、お取り置き等

商品の状態に関するご質問以外のコメントには返信しかねます。

発送方法がゆうパケットに設定されている商品につきましては配送事故、紛失に対して保証がありません。ご了承下さい。

保証が必要な方はコメントにてご相談ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

