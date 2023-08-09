お歳暮 AirPods Pro MagSafe対応 （片耳のみ） イヤフォン

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購入して何回か使いましたが、

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つきましては、イヤホンは左耳のみの出品となりますので

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商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。AirPods Pro MagSafe対応 MLWK3J/A商品の状態は写真にてご確認ください。一度落としたことあるので、目立たない傷などはご了承ください。購入して何回か使いましたが、飛行機で片耳を紛失してしまいました。つきましては、イヤホンは左耳のみの出品となりますのでご注意ください。内容物:AirPods（左耳のみ）MagSafe充電ケースLightning - USB-Cケーブル（未使用品）マニュアル#apple#AirPods人気モデル···AirPods Pro

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