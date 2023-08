完売品

Ray BEAMS

RBS / パネル キリカエ ノースリーブ ワンピース

新品、未使用、タグ付き

発送時、コンパクトにさせて頂きます。

定価¥23,100

前後どちらでもいける2way使用。

ポケットあり。

商品説明

リラックス感溢れるおしゃれな1着たっぷりなギャザーが魅力的なノースリーブワンピース。やや張り感のある生地と、柔らかなドレープ感のある生地の素材切替です。後ろ中心の裾に長めスリットを入れ、女性らしさをプラス。ファスナーなしでかぶって着用するデザインですが、すっきり見えるようパターンにもこだわりました。オールブラックと微配色のマスタードの2色展開で、大人カジュアルにも最適な1枚。BLACK Model : H170 (cm)(画像の商品はサンプル用サイズのため実際のサイズ感と異なります)RBS / アールビーエス<Ray BEAMS>から誕生したブランド<RBS>。大人でもこどもでもない、カジュアルでもコンサバティブでもない。何にも属さない、ニュートラルで曖昧なスタイルがいい。好きなモノは多いけれど、本当に好きなモノは変わらない。概念にとらわれず、ファッションを心から楽しむ女性に向けて、上質な素材とディテールを楽しむコンテンポラリーウエアを展開。クリーンでエフォートレスなスタイルを提案します。

サイズ、0

カラー、ブラック

素材:

BLACK表地: レーヨン60%、 麻24%、 コットン16%、 裏地: ポリエステル100%、 別布: ポリエステル100%

原産国:中国

サイズ、0

バスト90

着丈 127.5

他にも出品しており突然削除する場合があります

#Spick & Span

#アーバンリサーチ

#ユナイテッドアローズ

#ナノ

#チャオパニック

#ナチュラルビューティベーシック

#マジェスティックレゴン

#PLST

#無印良品

#SCOT CLUB

#samansa mos2

#SLY

#JOINT WORKS

#KBF

#Ungrid

#LACOSTE

#Levi's

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

