■商品詳細■

バレエ衣装 キューピッド

★サイズ…M対応 ※下記実寸をご確認下さい

パリージョ【フィブラ ベテアダ ドブレ】

・身幅・・・約38~(伸ばして)48㎝

【美品社交ダンス衣装】豪華大振りラインストーン×鮮やかイエロー ドレスチョーカー

・ウエスト・・・約32~(伸ばして)42㎝

新ルール対応‼️期間限定❗ストーン100個プレゼント✨新体操レオタード150cm

・着丈・・・約120㎝ ※着丈はハンガーに吊るして計測

バレエチュチュ



【ボリューミー】ワイン 社交ダンス用ヘム&裾オーガンジースカートd074

※平置き採寸しています(着丈除く)。寸法には誤差が生じる場合があります。

ベリーダンス衣装 Bella ブラック×サファイア



tame様専用 chacott チャコット ノーソーイングニットトップ

★素材

新品❗未使用❗ ✨社交ダンス パーティードレス✨

・ポリエステル/ナイロン

B422★【インザムード】日本製☆オフ白/オレンジ/モダンドレス☆社交ダンス



hugs&honisマイレ柄マーメイドドレスたたみじわあり

★その他

チャコット製 メンズ 社交ダンス用 ラテンシャツ M 黒

・上身ごろのみ伸縮性あり

すぐ発送❣️新体操レオタード 165 各サイズ在庫あります!697

・袖透け感あり、指ゴム付き

【☆ベリーダンス☆】ブラ&ベルト

・胸パット付き

社交ダンス衣装上下(パーティードレス)

・背中ファスナー&ホック

gejigeji様専用 リノリウム 1m×2m+バレエバー

・インナーレオタード無し

美品‼️ソニアジョーンズ フラメンコ 衣装用ファルダ ハイウエストSサイズ

・スカート2枚重ね(①チュール②サテン③パニエ裏地付き)

ベリーダンス MAY(トルコ製) ブラ ベルト

・チョーカー付/ スナップボタン2個留め

豪華石付き黒ロングスカート

・胸、脇下に薄い変色がございます/主観ですが気にならない程度

【新品・未開封】スティナ stina レオタード マーメイド Msize

・ドレスの自体の状態は良好です

【美品 フラメンコ衣装】艶やかマルチカラー柄 ファルダ スカート 大きく広がる裾



チャコット バレエ スカート付き レオタード

③23E23

社交ダンス ベリーダンス 赤 フリンジ ミニ



タカダンス 社交ダンス ドレス

【必ずお読みください】

【美品 フラメンコ衣装】HERMOSA IBERIA ハイウエスト ファルダ

★中古品の場合、万が一記載に無い傷や破れ、汚れがあった場合でも古着なので構わないという方のみご購入下さいませ

USED美麗:ベリーダンス衣装・レオパード

★中古に完全さを求める方、これまで古着を購入されたことが無い方はご購入はお控え下さいませ

社交ダンス ドレス ワンピース ラテン 衣装 ビジュー 舞台衣装

★私もただの人間ですので出品物にミスが出る場合もございます

【最終値下げ!】最高級パソドブレ スカート 社交ダンス 紺 ネイビー パソ

その際、取引メッセージから連絡もせずいきなり「悪評価」をつけてくるような狭量の方のご購入はお断りします

新体操 レオタード 競技用



【特価】社交ダンスワンピース パーティワンピース ソシアルダンス 紫

#社交ダンス

新体操 競技用レオタード 140 手作り

#スタンダード

Lサイズ 社交ダンス衣装☆モダンドレス☆ラテンドレス☆ワルツ☆競技用 大きい裾

#モダン

stina レオタード

#ドレス

社交ダンスドレス⭐︎モダンドレス⭐︎スタンダードドレス⭐︎競技、デモ、パーティー♪

#ワンピース

着用1回 ミズノ ウエーブダイバース LG4 LTD フィットネスシューズ

#in the MOOD

社交ダンスドレス 上下セット

#花モチーフ

【フラダンス用 大量約80点 まとめ売り】レイ ポー 髪飾り ネックレス セット

#ダンス

本日値下げ magia ハンドメイド着物リメイク ベリーダンス衣装 レッスン着

#ダンスウェア

Hao-D★新品★フロート★ウィング★スタンダード★モダン★社交ダンス★ハオディ

#社交ダンス衣装

社交ダンス スタンダードドレス 黒とパープル

#Mサイズ

レオタード4色 パンツ付き 6セット

#パーティー

r.a♡様専用リピおまとめ フラメンコ チャレコ パニュエロ ブラウス

#ピンク

バレエ衣装 キューピッド

#オレンジ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

■商品詳細■★サイズ…M対応 ※下記実寸をご確認下さい・身幅・・・約38~(伸ばして)48㎝・ウエスト・・・約32~(伸ばして)42㎝ ・着丈・・・約120㎝ ※着丈はハンガーに吊るして計測※平置き採寸しています(着丈除く)。寸法には誤差が生じる場合があります。★素材 ・ポリエステル/ナイロン★その他・上身ごろのみ伸縮性あり・袖透け感あり、指ゴム付き・胸パット付き・背中ファスナー&ホック・インナーレオタード無し・スカート2枚重ね(①チュール②サテン③パニエ裏地付き)・チョーカー付/ スナップボタン2個留め・胸、脇下に薄い変色がございます/主観ですが気にならない程度・ドレスの自体の状態は良好です③23E23【必ずお読みください】★中古品の場合、万が一記載に無い傷や破れ、汚れがあった場合でも古着なので構わないという方のみご購入下さいませ★中古に完全さを求める方、これまで古着を購入されたことが無い方はご購入はお控え下さいませ★私もただの人間ですので出品物にミスが出る場合もございますその際、取引メッセージから連絡もせずいきなり「悪評価」をつけてくるような狭量の方のご購入はお断りします#社交ダンス#スタンダード#モダン#ドレス#ワンピース#in the MOOD#花モチーフ#ダンス#ダンスウェア#社交ダンス衣装#Mサイズ#パーティー#ピンク#オレンジ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

パリージョ【フィブラ ベテアダ ドブレ】【美品社交ダンス衣装】豪華大振りラインストーン×鮮やかイエロー ドレスチョーカー新ルール対応‼️期間限定❗ストーン100個プレゼント✨新体操レオタード150cmバレエチュチュ【ボリューミー】ワイン 社交ダンス用ヘム&裾オーガンジースカートd074ベリーダンス衣装 Bella ブラック×サファイアtame様専用 chacott チャコット ノーソーイングニットトップ新品❗未使用❗ ✨社交ダンス パーティードレス✨B422★【インザムード】日本製☆オフ白/オレンジ/モダンドレス☆社交ダンスhugs&honisマイレ柄マーメイドドレスたたみじわあり