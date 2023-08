2022年に購入致しました。

イッセミヤケジャケットPP31-JO462-68-3



シャツ型の中綿の入ったジャケットです。

ユニセックスで着用して頂けます。

数回着用して外出致しましてクリーニングに出しました。

掲載写真にもあります様に、赤丸の部分にシミが御座います。

その他は綺麗な状態です。

表記サイズはxsです。

肩幅 約58cm

着丈 約80cm

身幅 約62cm

袖丈 約53cm

です。

ユニセックスで着て頂けます。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アレキサンダーワン 商品の状態 やや傷や汚れあり

