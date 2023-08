New battery OK . Motion OK . Cleaning OK.

【LONGINES】ロンジン 腕時計 クォーツ レディース



バーバリー 腕時計 ピンク系文字盤 稼働中



【おまとめページ】セイコー アンティーク リングウォッチ 六角形 緑と黄色

─────◻️状態◻️─────

RU-3209 ミキモト MIKIMOTO 腕時計 レディース 未使用品



OMEGA オメガ Ladymatic カットガラス Cal.661 自動巻き



SEIKOルキア SSVV069 限定モデル ソーラー電波時計 【新品・正規品】

大きな傷や汚れはありません、小傷も少なく全体的に綺麗な状態です。

LM02 WATCH FCST990 時計

メッキ剥がれはないので気持ちよくお使い頂けます✩.*˚

正規品【新品電池】ChristianDior 3060/動作良好 CD柄

動作は問題なく良好です。

COACH レディース時計

ベルト、尾錠は新品社外品に交換済み。

希少 シャリオール クチャ レディースウオッチ

本体のみ。

【新品】定価 4.5万 CITIZENシチズン レディース女性 腕時計ソーラー



正規品【新品電池】FENDI 640L/チェンジベルト 動作品 人気モデル



ティファニー アトラス カデナ 時計チャーム

#古倉時計 #古倉時計ChristianDior

OMEGA オメガ DeVile



ゲスウォッチ 時計 guess ブランド ブランド時計 大人気

────◻️お手入れ◻️────

6/20までの出品 CHANEL レディース クォーツ 18k 750 不動



MICHAEL KORS 腕時計 メンズ レディース

✔️磁気抜き処理OK

新品未使用品【新品電池】GIVENCHY/動作良好 GV.5201L 超美品

✔️アルコール除菌OK

【電池交換済】CABANE de ZUCCA 腕時計 ズッカ ロックアイス

✔️ムーブメント、正規の物確認OK

H!ro様 専用 良品稼働GUCCI 新品電池 チェンジベゼル レディース腕時計

✔️新品電池交換OK(2022年/12月)

ブルガリ ☆ビーゼロワン腕時計



【SEIKO】日本未発売 レディース 腕時計 SUP252

─────◻️詳細◻️─────

大人気♡ クロスシーの ソーラー時計



専用 美品 agete ラウンドフェイスジュエリーウォッチ

■外観状態 本体 『全体的に綺麗』

即刻発送❤️ミニイジィデ ハンドバッ ブラック

ベルト『新品社外品』

M2197□クロスシー 腕時計 mizu collection

ガラス『線キズあり』

⭐【超美品】グッチヴィンテージ3001Lシェリーライン腕時計(新品電池稼働品)



腕時計 SKAGEN シルバー

■ケースSize 『約29mm』

【ton様専用】アニエスベー 腕時計 ベージュ

■ベルトSize 『フリーサイズ』

ウォルサムダイヤ付きクロノグラフ時計

■備考 『許可証の元 古物市場購入』

バーバリー 腕時計 レディース 箱付き



トリーバーチ レディース 腕時計 美品



Dior ディオール 時計 黒ベルト 革

⚠️即購入OK

箱付き ルキア LUKIA スクエア ソーラー電波時計 SEIKO セイコー

アクセサリー/ブレスレット/ヴィンテージ

ヴィンテージ・ロレックス ・ROLEX ・オイスターレディース手巻き

/バングル/ジュエリー/ブランド品

GUCCI 腕時計 箱あり

:2022/c403

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

New battery OK . Motion OK . Cleaning OK.─────◻️状態◻️─────大きな傷や汚れはありません、小傷も少なく全体的に綺麗な状態です。メッキ剥がれはないので気持ちよくお使い頂けます✩.*˚動作は問題なく良好です。ベルト、尾錠は新品社外品に交換済み。本体のみ。#古倉時計 #古倉時計ChristianDior────◻️お手入れ◻️────✔️磁気抜き処理OK ✔️アルコール除菌OK✔️ムーブメント、正規の物確認OK✔️新品電池交換OK(2022年/12月)─────◻️詳細◻️─────■外観状態 本体 『全体的に綺麗』 ベルト『新品社外品』 ガラス『線キズあり』■ケースSize 『約29mm』■ベルトSize 『フリーサイズ』■備考 『許可証の元 古物市場購入』⚠️即購入OKアクセサリー/ブレスレット/ヴィンテージ/バングル/ジュエリー/ブランド品:2022/c403

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

限定値下げ!エルメス ケープコッド PM 腕時計エルメス 腕時計 メドール新品 セイコー ルキア SSQW028 電波ソーラー【未使用タグ付き】BREDA 腕時計 ESTHER 1735b GOLDオメガ‼️ダイヤ時計‼️格安‼️紅の豚 腕時計 ★30周年記念★ ポルコ ★限定品★ 【新品・未使用】【新型クリッパー】HERMES ’エルメス 時計’ CP1.210 ☆極美品☆