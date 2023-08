柔らかな質感の SixTONES 1ST 3形態セット（C5248） 邦楽

SixTONES 1ST ファーストアルバム 全形態セット。

音色盤、通常盤はシュリンク(外袋)付きです。

シリアルコードはございません。

【商品内容】

・初回盤A 原石盤(CD+DVD)

・初回盤B 音色盤(CD+DVD)

・通常盤(初回スリーブ仕様フォトブック付き)

【状態】

数回再生したのみで、その後は大切に保管しておりました。

通常盤のケースの一部にひび割れがございます。(写真3)

自宅保管中や初期からの小傷汚れや痛みなどはご了承下さい。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

動作確認済みです。

※即購入OKです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

